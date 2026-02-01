Poliziotto aggredito Pascarella Forza Italia | Serve una riflessione su chi legittima la violenza

Michele Pascarella, coordinatore di Forza Italia a Torino, condanna duramente l’aggressione di un poliziotto avvenuta in città. “Serve una riflessione su chi legittima la violenza”, dice. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell’accaduto, mentre la comunità si chiede come fermare questi episodi.

"Si è sfiorata la tragedia con il tentativo di omicidio di un giovane poliziotto che in modo premeditato", esordisce Pascarella Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Michele Pascarella, condanna gli episodi di violenza avvenuta a Torino. “Si è sfiorata la tragedia con il tentativo di omicidio di un giovane poliziotto che in modo premeditato, attraverso una tecnica accuratamente studiata e messa in atto, è stato prima isolato e poi in almeno venti hanno cercato di linciarlo, portandogli prima via il casco a calci e poi con un martello e spranghe hanno cercato di colpirlo in parti vitali - afferma l'esponente azzurro cesenate -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Torino, poliziotto aggredito dagli antagonisti pro Askatasuna. Il video: colpito a martellate, calci e pugni. «Ha subito contusioni multiple»L'agente di Polizia Alessandro Calista, 29 anni, sposato e con un figlio, è stato aggredito a Torino dagli antagonisti durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La solidarietà di Sergi ... torino.corriere.it

