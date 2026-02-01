Poliziotto aggredito da vomitevole a inaccettabile | i sindaci del Foggiano chiedono leggi e Stato energici

I sindaci di Foggia condannano duramente l’aggressione a un agente di polizia avvenuta a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. Giuseppe Pitta, Matteo Vocale e Lidya Colangelo hanno espresso solidarietà e chiesto leggi più severe e uno Stato più deciso a tutelare le forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato sdegno anche tra i cittadini, che chiedono risposte immediate.

L'aggressione ad Alessandro Calista, agente di polizia 29enne picchiato durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna Per il sindaco di Lucera “è inaccettabile, un atto vile e vergognoso”. Una “violenza organizzata e mirata” ha aggiunto il primo cittadino. “Non ci troviamo di fronte al diritto di manifestare, ma di fronte a soggetti che usano la folla come pretesto e protezione per legittimare comportamenti criminali. Uno Stato degno di questo nome non può normalizzare questi comportamenti e non può assolutamente giustificarli. Uno Stato degno di questo nome ristabilisce la legalità con forza e determinazione”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Le suore Immacolatine di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, noto come «Re dei maranza».

A Torino si è scatenata una guerriglia urbana davanti alla sede di Askatasuna.

