Poliziotto aggredito a Torino | Sgomento e rabbia di fronte a queste violenze

Questa mattina a Torino un poliziotto è stato aggredito durante una manifestazione. L’episodio ha scatenato sgomento e rabbia tra le forze dell’ordine e i presenti. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e chi siano gli autori dell’attacco.

In merito all’aggressione a un operatore di Polizia presente alla manifestazione di Torino, avvenuta il 31 gennaio, Paolo Rebecchi, membro della direzionale nazionale e coordinatore Anpas di Piacenza, interviene. «Come Coordinamento Anpas esprimiamo la nostra più sincera e profonda vicinanza a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno svolgono il proprio servizio con professionalità, sacrificio e senso dello Stato, spesso in condizioni difficili e ad alto rischio. Siamo vicini al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Comandi di Polizia Locale, che troppo spesso sono bersaglio ingiustificato di soggetti violenti, così come siamo vicini ai Magistrati, che troppo facilmente vengono additati come colpevoli di ciò che accade nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Torino, carica della polizia contro pro Pal. Lacrimogeni, idranti e un manifestante viene trascinato

Argomenti discussi: Calci, pugni e martellate, l'aggressione al poliziotto a Torino; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti.

Corteo Askatasuna a Torino, chi è il poliziotto aggredito negli scontri: Sono vivo per miracoloScontri durante il corteo per Askatasuna: a Torino un poliziotto aggredito nella guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell’ordine. Ecco chi è e le sue condizioni. notizie.it

Calci, pugni e martellate: le immagini dell’aggressione di un poliziotto a TorinoUn agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario ... panorama.it

Scontri a Torino, poliziotto aggredito con un martello. Arrestato l'aggressore: è un ragazzo di 22 anni VIDEO x.com

Domenica 1 Febbraio 2026 Giorgia Meloni a Torino fa visita al poliziotto aggredito durante il corteo - facebook.com facebook