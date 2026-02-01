Poliziotti aggrediti a Torino | la solidarietà di Fico e dei politici salernitani

I poliziotti sono stati aggrediti ieri sera a Torino, mentre intervenivano durante un corteo a difesa del centro sociale Askatasuna. L’episodio ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di politici e cittadini, anche dalla Campania, dove si chiede di rafforzare le misure di sicurezza.

Dopo gli episodi di violenza verificatisi ieri sera a Torino, dove gli antagonisti hanno aggredito le forze dell'ordine durante il corteo a difesa del centro sociale Askatasuna, arrivano le reazioni anche dalla Campania. "L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza. La violenza non è mai una risposta e non può trovare spazio in una società che crede nella giustizia sociale e nella convivenza civile. Difendere chi ogni giorno opera per garantire sicurezza, legalità e diritti significa proteggerete i valori su cui si fonda la nostra democrazia", così il presidente della Regione Campania Roberto Fico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Premier Giorgia Meloni prende posizione dopo le violenze a Torino.

