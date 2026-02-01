Polizia Ramazzotti è il vicecomandante

La nomina di Luca Ramazzotti a vicecomandante della polizia locale della Valbisenzio è ufficiale. L’Unione dei Comuni ha scelto lui per guidare il corpo di polizia e coordinare le operazioni sul territorio. Ramazzotti prende il posto di chi aveva ricoperto il ruolo in passato e si prepara a mettere in campo la sua esperienza per migliorare i servizi di sicurezza. La decisione è stata annunciata questa mattina, e ora si attende il suo inizio ufficiale nel nuovo incarico.

L' Unione dei Comuni della Valbisenzio ha nominato Luca Ramazzotti come vicecomandante della polizia locale. La sua nomina rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito in oltre ventidue anni di servizio nella polizia locale, maturato prima nell'organico del Comune di Montemurlo e, dal mese di ottobre 2023, all'interno del corpo di polizia dell'Unione dei Comuni della Valbisenzio. A partire da domani, lunedì 2 febbraio 2026, Luca Ramazzotti assumerà l'incarico di vicecomandante della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valbisenzio. Il ruolo di comandante della municipale è ricoperto da Rodolfo Ricò, nominato nel 2021.

