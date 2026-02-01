Polizia locale | 18mila richieste in un anno

Questa mattina, la polizia locale ha celebrato San Sebastiano, patrono della categoria, con una cerimonia pubblica. Durante l’evento, sono stati ricordati i 18mila interventi fatti nel corso dell’anno, un numero che dimostra l’impegno quotidiano degli agenti al servizio della cittadinanza. La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività svolte e ringraziare gli uomini e le donne che lavorano nelle strade di ogni città.

Una mattinata importante di riconoscenza e condivisione per celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale, e per fare il punto su un anno di lavoro intenso al servizio della comunità. L’appuntamento si è svolto ieri a Montecchio, nella Sala della Rocca, con la partecipazione delle autorità locali tra cui i sindaci del distretto, istituzioni, rappresentanti delle polizie di altri distretti e del mondo del volontariato, a testimonianza del legame tra il Corpo e il territorio dell’Unione Val d’Enza. Ad accogliere gli ospiti è stato il comandante Davide Grazioli, che ha illustrato i dati dell’attività 2025, restituendo la fotografia di un presidio costante e capillare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

