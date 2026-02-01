Polisportiva Galli senza freni | Salerno travolta

Da sport.quotidiano.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polisportiva Galli non si ferma e conquista un’altra vittoria chiara. A casa, al PalaGalli, battono Salerno Basket 92 con un punteggio di 105-59. La squadra di coach Rossi ha giocato una partita senza mai mettere in discussione la propria supremazia, riscattando subito il passo falso contro Milano due settimane fa.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Vittoria netta e prestazione mai in discussione per la Polisportiva A. Galli Basket, che al PalaGalli domina Salerno Basket '92 con un eloquente 105-59, riscattando nel migliore dei modi il passo falso di due settimane fa contro Milano. Gli ospiti resistono solo nel primo quarto, poi la gara prende rapidamente una direzione precisa grazie a un secondo periodo devastante da parte delle valdarnesi. L'avvio è subito favorevole alla squadra di coach Garcia Fernandez, che parte forte con Bernardi e Ovner per il 6-0 iniziale, costringendo la panchina salernitana al timeout dopo appena un minuto di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

polisportiva galli senza freni salerno travolta

© Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli senza freni: Salerno travolta

Approfondimenti su Arezzo Polisportiva

Basket. La Polisportiva Galli attende Milano

Due gare quattro giorni per la Polisportiva Galli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Arezzo Polisportiva

polisportiva galli senza freniA2 – Gara senza storia, Polisportiva Galli travolge SalernoSalerno dura un quarto prima di sciogliersi sotto i canestri a ripetizione di Polisportiva Galli che vince e convince e riscatta così il passo falso di ... basketinside.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.