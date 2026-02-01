La Polisportiva Galli non si ferma e conquista un’altra vittoria chiara. A casa, al PalaGalli, battono Salerno Basket 92 con un punteggio di 105-59. La squadra di coach Rossi ha giocato una partita senza mai mettere in discussione la propria supremazia, riscattando subito il passo falso contro Milano due settimane fa.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Vittoria netta e prestazione mai in discussione per la Polisportiva A. Galli Basket, che al PalaGalli domina Salerno Basket '92 con un eloquente 105-59, riscattando nel migliore dei modi il passo falso di due settimane fa contro Milano. Gli ospiti resistono solo nel primo quarto, poi la gara prende rapidamente una direzione precisa grazie a un secondo periodo devastante da parte delle valdarnesi. L'avvio è subito favorevole alla squadra di coach Garcia Fernandez, che parte forte con Bernardi e Ovner per il 6-0 iniziale, costringendo la panchina salernitana al timeout dopo appena un minuto di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli senza freni: Salerno travolta

Approfondimenti su Arezzo Polisportiva

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Arezzo Polisportiva

A2 – Gara senza storia, Polisportiva Galli travolge SalernoSalerno dura un quarto prima di sciogliersi sotto i canestri a ripetizione di Polisportiva Galli che vince e convince e riscatta così il passo falso di ... basketinside.com

BASKET FEMMINILE A2, LA POLISPORTIVA GALLI LIVORNO SCHIACCIA IL SALERNO BASKET ’92 Il Salerno Basket ’92 dura un quarto prima di sciogliersi sotto i canestri a ripetizione di Polisportiva Galli Basket Livorno... x.com

Dopo il turno di riposo, la Polisportiva "A. Galli" San Giovanni Valdarno vuole riprendere a scalare la classifica, ripartendo dalla sfida casalinga contro Salerno. Il big match di giornata è però al PalaMacchia dove il Jolly Livorno ospita la capolista Sanga Milano - facebook.com facebook