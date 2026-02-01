Thais Wiggers entra nello studio di Verissimo con le stampelle, dopo un infortunio in montagna con lo slittino. La modella si presenta con calma e spiega di essere ancora in fase di recupero, ma non rinuncia a parlare di sé. Semplicemente, racconta di aver scelto un uomo più giovane di 25 anni, che ama fare surf e windsurf, e di voler essere trattata come una regina, perché si sente di meritarlo. Le sue parole lasciano intendere che non si lascia condizionare dalle polemiche sulla differenza d’età.

Reduce da un infortunio in montagna, con lo slittino, Thais Wiggers è entrata in studio a Verissimo con le stampelle: “Oggi entro con calma”, le sue parole. Poi il racconto: “Ho sbattuto con la caviglia contro una barriera, dovrò portare le stampelle ancora per 15 giorni”. Nulla che abbia intaccato lo splendore della ex Velina che a Silvia Toffanin ha raccontato del suo amore, un amore finito al centro del gossip per via dell’età del suo compagno, che ha 25 anni più di lei: “Mi hanno sorpreso quando mi hanno fotografato, perché uscivamo da soli quattro mesi, non ero pronta ad annunciare una nuova relazione, perché era troppo presto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Polemiche perché il mio compagno ha 25 anni più di me? È giovanile, fa surf e windsurf. E poi mi piace l’uomo all’antica, che mi tratta da regina, credo di meritarlo”: così Thais Wiggers

