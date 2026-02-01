Pistola illegale fissato l' interrogatorio del 27enne arrestato

I carabinieri di Marcianise hanno arrestato sabato notte Saverio Padovano, 28 anni, trovato in possesso di una pistola illegale. L’uomo dovrà comparire davanti al gip Daniela Vecchiarelli il 27 aprile per l’interrogatorio. La scoperta è avvenuta nei pressi della sua abitazione, e ora si attende di capire quali siano i prossimi sviluppi dell’indagine.

Dovrà presentarsi dinanzi al gip Daniela Vecchiarelli Saverio Padovano, 28enne, arrestato sabato notte dai carabinieri di Marcianise per il possesso di una pistola rinvenuta nei pressi della sua abitazione. Domani, lunedì 2 febbraio, si celebrerà l’udienza di convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia di Padovano, difeso dall’avvocato Giuseppe Foglia. L’uomo, come detto, è stato arrestato nel corso dell’operazione al Parco Stefania di via Imposimato a Marcianise. I carabinieri, intervenuti sul posto anche con le unità cinofile, lo hanno notato mentre lanciava un sacchetto dal tetto della sua abitazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Marcianise Accusa Crans-Montana, fissato un nuovo interrogatorio dei titolari del Constellation A Crans-Montana, i proprietari francesi del locale Le Constellation, Jacques Moretti e Jessica Maric, saranno nuovamente ascoltati venerdì 9 gennaio alle ore 8 dai procuratori di Sion. Osio Sotto, inseguimento tra le vie del paese: arrestato 27enne A Osio Sotto, un inseguimento tra le vie del paese ha portato all'arresto di un 27enne. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Marcianise Accusa Argomenti discussi: Minneapolis, Pretti ucciso da agenti: i video e la pistola, l'inchiesta. Trump: Consegnateci immigrati illegali. Pistola illegale, Padovano sotto torchio: fissato interrogatorio https://ebx.sh/OdKfCP - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.