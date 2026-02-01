La pista di atletica di via Genziane a Cusano Milanino è di nuovo nel mirino dei vandali. I residenti e gli sportivi sono esasperati: i danni sono sempre più evidenti e la situazione è diventata insostenibile. Gianluca Forte, capogruppo della lista civica Cusano Milanino Cambia, denuncia il degrado e chiede interventi rapidi.

Sos degrado alla pista di atletica di via Genziane. "La situazione non è più tollerabile". La denuncia arriva da Gianluca Forte, capogruppo della lista civica Cusano Milanino Cambia. "Da mesi il centro sportivo versa in uno stato inaccettabile, che è sotto gli occhi di tutti – lamenta il consigliere comunale - Un luogo che dovrebbe essere dedicato allo sport, ai giovani e alle famiglie è ormai diventato terra di nessuno". La lista di quello che non va è lunga. Si comincia con gli atti vandalici, ormai quotidiani. "Ogni sera – spesso anche oltre la mezzanotte – vengono esplose batterie di fuochi d'artificio, con evidenti rischi per la sicurezza e il riposo dei residenti".

© Ilgiorno.it - Pista di atletica nel mirino dei vandali

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, il centro storico di Trento è stato teatro di atti di vandalismo che hanno coinvolto le decorazioni natalizie di piazza Dante.

