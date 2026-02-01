Pisa ufficiale l' esonero di Alberto Gilardino

Pisa annuncia ufficialmente che Alberto Gilardino non ricopre più il ruolo di allenatore. La società ha deciso di cambiare subito, senza aspettare oltre, e ora cerca un sostituto. In corsa c’è Marco Giampaolo, che potrebbe presto sedersi sulla panchina nerazzurra. La decisione arriva in un momento complicato per il Pisa, che spera di riprendere il cammino con una nuova guida.

In pole per la successione c'è Marco Giampaolo PISA - Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa. La sconfitta per 3-1 con il Sassuolo, in panchina c'era il vice Gaetano Caridi a causa della squalifica dell'allenatore, è fatale al campione del mondo del 2006. Dopo la partita c'è stato un vertice di tre ore allo stadio con il presidente Giuseppe Corrado, l'amministratore delegato Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira. Il confronto con l'allenatore non aveva portato a una decisione definitiva anche se la strada sembrava già tracciata. Prima della mezzanotte la decisione è stata comunicata all'interessato e poi ufficializzata dalla società sul proprio sito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

