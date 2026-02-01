Il Pisa ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore dopo aver esonerato Alberto Gilardino. La decisione arriva in un momento difficile, dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo che ha messo in crisi la squadra in Serie B. La società cerca una svolta e si prepara a cambiare rotta per risollevare le sorti del club.

Il Pisa ha ufficialmente interrotto il percorso di Alberto Gilardino, esonerato dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, che ha ulteriormente aggravato la situazione del club in Serie B. La decisione, presa nella serata di sabato, è arrivata a seguito di un’annata complessa: dopo 23 giornate, i nerazzurri sono ultimi in classifica con 14 punti, in pari con il Verona, e a quattro lunghezze dalla zona salvezza. Il bilancio è di una sola vittoria, 11 pareggi e 11 sconfitte, un rendimento che ha reso inevitabile un cambio di rotta strategica. La società ha comunicato l’addio di Gilardino con un messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto, sottolineando che la scelta è stata presa “umanamente e professionalmente sofferta”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: ufficiale il nome del nuovo tecnico dopo l’addio di Gilardino, in arrivo un cambio di rotta strategica

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino sceglie di non parlare in conferenza stampa.

