Pisa per il dopo Gilardino in pole position c’è Giampaolo

La Torre di Pisa torna a essere protagonista, questa volta per un cambio in panchina. Il club ha deciso di sollevare Alberto Gilardino dall’incarico nella notte, dopo una serie di risultati deludenti che hanno portato il team in zona retrocessione. Ora, il nome più caldo per succedergli sembra essere Giampaolo, che potrebbe essere il prossimo a sedersi sulla panchina nerazzurra.

PISA – Terremoto tecnico all’ombra della Torre. Il Pisa ha ufficializzato nel cuore della notte l’esonero di Alberto Gilardino, una decisione maturata dopo l’ultimo deludente risultato che ha fatto precipitare i nerazzurri in piena zona retrocessione. La società non ha però tempo per i lunghi rimpianti: venerdì sera è già tempo di tornare in campo per lo spareggio-salvezza del Bentegodi contro il Verona, un anticipo che mette in palio punti pesantissimi per la permanenza in categoria. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo per la successione è quello di Marco Giampaolo. Il tecnico di Giulianova è considerato il profilo ideale per l’operazione instant recovery: a deporre a suo favore è soprattutto il precedente della scorsa stagione, quando subentrò in corsa a Lecce riuscendo a centrare una salvezza complicatissima in una piazza bollente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Pisa sta pensando seriamente di affidare la panchina a Luigi Giampaolo.

