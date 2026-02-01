Pisa esonerato Gilardino | al suo posto il favorito è Giampaolo

Pisa ha deciso di esonerare Gilardino dopo due sconfitte consecutive e dodici partite senza vittoria. L’ultimo successo risale al 7 novembre contro la Cremonese e ora il club punta su Giampaolo come nuovo allenatore. La situazione è diventata insostenibile, e la società ha scelto di cambiare immediatamente per tentare di risollevare la squadra.

Due sconfitte pesanti consecutive, dodici partite senza vittoria e l'ultimo (e anche unico) successo che risale al 7 novemnbre (1-0 contro la Cremonese). Alberto Gilardino è stato esonerato dal Pisa dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-3 in casa. Un esonero che era nell'aria da diverse settimane e che la società pisana ha ufficializzato nella serata di sabato 31 gennaio. Adesso il favorito per succedere a Gilardino è Marco Giampaolo, allenatore che nell'ultimo campionato è subentrato sulla panchina del Lecce e ha ottenuto la salvezza nel finale di campionato, ma non è stato poi riconfermato.

