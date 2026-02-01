Piglio l’ufficio postale ha riaperto nella nuova veste polis

Questa mattina a Piglio l’ufficio postale ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. È stato completato il progetto “Polis”, che ha portato a una nuova veste per la sede, con spazi più moderni e un’offerta più ampia per i cittadini. La riapertura segna un passo avanti per il servizio locale.

Ha riaperto nelle ore scorse oggi nella nuova veste l'ufficio postale di Piglio. Sono terminati, infatti, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto "Polis", l'iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale.

