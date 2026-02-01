Piero Poli tedoforo per due L’omaggio dell’oro di Seul | Corro anche per Davide

Questa mattina Piero Poli ha corso con la torcia in città, portando avanti l’omaggio dell’oro vinto a Seul. Con lui c’era anche l’amico e compagno di nazionale Davide Tizzano, scomparso prematuramente a 57 anni. Poli ha dichiarato che corre anche per ricordare Davide, che avrebbe voluto esserci. La corsa si è svolta tra emozione e ricordo, con il pubblico che ha seguito con attenzione il gesto simbolico.

A correre con la torcia in città sarà anche il "professor" Piero Poli e insieme a lui, idealmente, ci sarà anche l'amico e compagno di nazionale Davide Tizzano, scomparso prematuramente a soli 57 anni a fine 2025. È emozionato e pronto a fare il tedoforo nella "sua" Lecco, ormai la sua città anche se è nato a Cairo Montenotte nel 1960, il canottiere Piero Poli che di Olimpiadi se ne intende avendo partecipato nel quattro di coppia a quelle di Los Angeles del 1984, ottenendo il quarto posto, ma soprattutto, sempre con il quattro di coppia, a quelle di Seul nel 1988 dove ha conquistato uno splendido oro insieme ad Agostino Abbagnale, Gianluca Farina e Davide Tizzano.

