Piani di gestione per altri 20 mila ettari di foreste demaniali | quattro i lotti nel Reggino

Prosegue il lavoro di Azienda Calabria Verde che sta creando piani di gestione per altri 20 mila ettari di foreste demaniali nel Reggino. Quattro i lotti coinvolti, con l’obiettivo di tutelare e pianificare meglio le risorse boschive della regione. La firma delle procedure è stata avviata e si aspetta di partire presto con le attività.

L'Azienda Calabria Verde ha pubblicato un bando per 15 complessi boscati. I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso. Ecco la data di scadenza Prosegue il percorso avviato da Azienda Calabria Verde nella realizzazione dei Piani di gestione forestale del patrimonio boschivo della Calabria. L'Azienda ha, infatti, appena pubblicato un bando che riguarda ulteriori 20 mila ettari di foreste demaniali. Il bando, a procedura aperta, ha per oggetto "Servizio tecnico di 15 Piani di gestione forestale di complessi boscati del Demanio regionale gestiti dall'Azienda Calabria Verde". Calabria Verde pubblica il bando forestale: piani di gestione per 20mila ettari di boschiIl bando riguarda il servizio tecnico per la redazione di 15 piani di gestione forestale su complessi boscati del demanio regionale. L'importo complessivo supera i 700mila euro, suddiviso in 15 lotti ... ecodellojonio.it Calabria: piani di gestione per 20 mila ettari di foreste demaniali: pubblicato il bando per 15 complessi, 4 nel regginoProsegue il percorso avviato da Azienda Calabria Verde nella realizzazione dei Piani di gestione forestale del patrimonio boschivo della Calabria. L'Azienda ha, infatti, appena pubblicato un bando che ... strettoweb.com

