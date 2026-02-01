Petardo dalla curva su Audero | Cremonese-Inter sospesa 3’

Al 49’ del match tra Cremonese e Inter, allo stadio “Zini” di Cremona, un petardo lanciato dalla curva ha colpito il portiere Audero. L’arbitro ha deciso di interrompere il gioco per circa tre minuti, mentre i giocatori si sono fermati in campo in attesa che la situazione si tranquillizzasse. La partita è ripresa dopo la sospensione, ma l’episodio ha scosso tifosi e club.

Al 49’ del match tra Cremonese e Inter, in corso allo stadio “Zini” di Cremona, si è verificato un episodio allarmante che ha costretto l’arbitro a sospendere la partita per circa tre minuti. Il portiere Emil Audero, ex calciatore dell’Inter, è stato colpito da un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi ospiti. L’esplosione si è verificata mentre il portiere si trovava all’altezza del dischetto della propria area, in posizione di attesa dopo un’azione inattaccata. Il colpo ha provocato una reazione immediata: Audero è caduto a terra, colpito a una gamba e con segni di disagio all’orecchio destro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petardo dalla curva su Audero: Cremonese-Inter sospesa 3’ Approfondimenti su Cremonese Inter Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra. Audero colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un fumogeno lanciato dalla curva nerazzurra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Giudice Sportivo: multa di 2mila euro all'Hellas per lancio di un petardo; Teramo-Giulianova, Daspo di 5 anni al tifoso che ha tirato in campo una bomba carta //VIDEO; Serie C girone B. Giudice sportivo, pesanti multe per Arezzo e Livorno; Serie C | Giudice Sportivo: multe e provvedimenti per diverse società. Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare con i tifosiSegui qui la diretta testuale di Cremonese-Inter su TuttoMercatoWeb Brutto episodio allo stadio Zini. Dalla curva ospiti, dove sono presenti i tifosi. tuttomercatoweb.com Petardo vicino ad Audero, Marelli: Sanzioni sicure, ecco cosa rischiano i tifosi dell'InterSegui qui la diretta testuale di Cremonese-Inter su TuttoMercatoWeb Brutto episodio allo stadio Zini. Dalla curva ospiti, dove sono presenti i tifosi. tuttomercatoweb.com La classifica di Serie A dopo Cremonese-Inter 0-2: i nerazzurri dominano in lungo e in largo, poi vanno un po' troppo in gestione ma senza mai mettere in dubbio il successo x.com Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'e - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.