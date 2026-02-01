Pestilli cpo | La parità di genere è una leva di sviluppo per l’Abruzzo

L’Abruzzo sta facendo passi avanti per promuovere l’imprenditoria femminile. I rappresentanti delle imprese sottolineano che la parità di genere può davvero aiutare a far crescere l’economia locale. La regione sta investendo in iniziative per sostenere le donne che vogliono avviare o sviluppare un’attività, convinti che siano una risorsa fondamentale per il sistema produttivo.

La presidente della Commissione pari opportunità sottolinea l’importanza crescente dell’imprenditoria femminile nel tessuto economico regionale e richiama l’attenzione su strumenti innovativi “L’Abruzzo sta vivendo una fase significativa per l’imprenditoria femminile, che rappresenta una componente essenziale del nostro sistema produttivo. Le donne che guidano imprese nel territorio dimostrano capacità di innovazione, resilienza e una visione orientata alla sostenibilità e alla qualità del lavoro”. A dirlo è la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, sottolinea l’importanza crescente dell’imprenditoria femminile nel tessuto economico regionale e richiama l’attenzione su strumenti innovativi come la certificazione UNIPdR 125, oggi sempre più strategici per la competitività delle aziende.🔗 Leggi su Chietitoday.it

In Abruzzo, molte aziende hanno ottenuto la certificazione sulla parità di genere, ma le cose non sono migliorate per quanto riguarda i diritti e l’occupazione delle donne.

