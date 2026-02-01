pescare show raddoppia oltre 160 brand

A Rimini, dal 13 al 15 febbraio, torna Pescare Show con una seconda edizione più grande. La fiera, organizzata da Italian Exhibition Group, si prepara a superare se stessa: oltre 160 brand parteciperanno, raddoppiando i numeri dello scorso anno. È un evento che attira appassionati e professionisti della pesca sportiva e della nautica da diporto, pronti a scoprire le novità del settore.

Pescare Show 2026 si prepara a segnare un nuovo record. Dal 13 al 15 febbraio, la Fiera di Rimini ospiterà la seconda edizione romagnola della manifestazione firmata Italian Exhibition Group, che si conferma punto di riferimento per la pesca sportiva e la nautica da diporto. I numeri parlano chiaro: oltre 160 brand ed espositori, il 60% in più rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e una superficie espositiva raddoppiata. Non solo fiera, ma vero hub internazionale dove innovazione, tecnologia e sinergie industriali si incontrano. Dai sistemi di elettronica di bordo ai materiali hi-tech per canne e mulinelli, fino alla cantieristica dedicata alla pesca in mare, Pescare Show offre una panoramica completa del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

