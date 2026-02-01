Pescara Var e polemiche a non finire | l' opinione dell' ex internazionale Calvarese sul gol annullato a Olzer

Il match tra Pescara e Mantova si conclude con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca ai tifosi del Delfino. L’arbitro ha annullato un gol a Olzer, scatenando le proteste di tutta la tifoseria. L’ex internazionale Calvarese ha commentato la decisione, alimentando le polemiche. La partita si trasforma in un’altra tappa delle discussioni sulle decisioni arbitrali e sulle presunte ingiustizie subite dal Pescara in questa stagione.

Il 2-2 dell'Adriatico tra Pescara e Mantova nello scontro salvezza del terzo turno del girone di ritorno passerà alla storia non solo come l'ennesima occasione sprecata per il Delfino ma anche per il nuovo capitolo delle presunte sviste arbitrali a danno del Delfino. Nel post gara, infatti, il presidente Daniele Sebastiani e il tecnico Giorgio Gorgone, anche espulso per proteste, non sono stati affatto teneri nei confronti della direzione di gara e in particolare del Var. Tra i tanti episodi controversi, c'è stato in particolare l'annullamento con overrule del gol di Giacomo Olzer in un episodio assai simile a uno di Juve Stabia - Pescara di qualche settimana fa che ha avuto decisione diversa da parte degli addetti preposti alla revisione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Mantova

L'arbitraggio di Crezzini durante Milan-Sassuolo ha suscitato numerose polemiche, in particolare per la decisione di annullare il gol di Pulisic e il mancato intervento del VAR.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pescara Mantova

Argomenti discussi: Lazio-Genoa ??: 3-2 folle! Polemiche, Var e 3 RIGORI: salva Cataldi ?; Sebastiani: Il Var oggi ha chiamato di tutto. Il secondo gol subito nemmeno in Eccellenza; ? Serie B, le designazioni arbitrali della 22^ giornata: a Di Bello il derby, Rapuano a Bari. Ferrieri Caputi a Venezia.

Pescara, Var e polemiche a non finire: l'opinione dell'ex internazionale Calvarese sul gol annullato a OlzerIl 2-2 dell'Adriatico tra Pescara e Mantova nello scontro salvezza del terzo turno del girone di ritorno passerà alla storia non solo come l'ennesima occasione sprecata per il Delfino ma anche per il ... ilpescara.it

Pescara-Mantova 2-2, Var di nuovo protagonista: cronaca, tabellino e votiNessun vinto e nessun vincitore nello scontro diretto che nessuna delle due doveva fallire. E invece all'Adriatico, in una gara con Var protagonista, tra Pescara e Mantova è finita 2-2, con gli ospiti ... today.it

"È stato giusto annullare con "over-rule" il gol di Olzer nella gara di Serie B tra Pescara e Mantova. Tante polemiche all’Adriatico, anche perché quest’anno il Pescara è stato al centro di tanti episodi controversi, subendo anche qualche torto. Andiamo con or - facebook.com facebook