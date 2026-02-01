Perturbazione in arrivo | previste pioggia e neve tra novarese e Vco

Questa settimana in Piemonte porterà pioggia e neve tra Novarese e Vco. Un forte flusso atlantico sta attraversando la regione, con diverse perturbazioni in arrivo. Le previsioni parlano di giornate con maltempo, soprattutto tra lunedì e mercoledì, quando le precipitazioni saranno più intense. La neve potrebbe arrivare anche a quote abbastanza basse, creando qualche problema alle strade. La situazione rimane sotto controllo, ma è bene prepararsi a possibili disagi.

“La nuova settimana sarà caratterizzata da un intenso flusso atlantico, entro il quale si inseriranno diverse perturbazioni - spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo -. Primo fronte in transito tra lunedì e martedì con precipitazioni diffuse, seguite da una fase di stanca mercoledì pur in un contesto mediamente uggioso. Brevi schiarite giovedì ma entro sera nuova perturbazione con ulteriori precipitazioni in risalita dal Cuneese-Torinese verso i restanti settori, fino al Vco e novarese entro la notte su venerdì. Seguirà probabilmente una pausa in vista forse di una terza perturbazione in arrivo per il prossimo weekend (evoluzione comunque che necessiterà di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale).🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Perturbazione Arrivo

Nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra martedì sera e mercoledì mattina, con l’arrivo di pioggia e neve a causa di una perturbazione nord-atlantica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Perturbazione Arrivo

Argomenti discussi: Previsioni meteo - Nuova perturbazione in arrivo da stasera; Un po’ di sole nel weekend, giorni della merla autunnali. Da lunedì piogge diffuse e niente gelo; Meteo, ancora pioggia e neve. Evacuate 500 persone nel Nisseno; Forti perturbazioni in arrivo, pioggia e neve anche a bassa quota: dove e quando torna il maltempo.

Perturbazione in arrivo: previste pioggia e neve tra novarese e VcoTornano acqua e neve tra novarese e Vco. La nuova settimana sarà caratterizzata da un intenso flusso atlantico, entro il quale si inseriranno diverse perturbazioni - spiega Edoardo Ferrara, meteorolo ... novaratoday.it

Forte perturbazione in arrivo: porterà pioggia intensa e tanta neve in montagnaL’assenza dell’anticiclone favorisce il passaggio di perturbazioni atlantiche: piogge intense, neve sulle montagne e accumuli significativi in città e in provincia ... bresciatoday.it

Previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà la neve anche a bassa quota - facebook.com facebook

Perturbazione in arrivo su tutta la Liguria, nevicate sulle alture di ponente x.com