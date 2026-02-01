Perturbazione in arrivo | previste pioggia e neve tra novarese e Vco

La prossima settimana porterà maltempo tra Novarese e Vco. Lunedì si prevedono pioggia e neve, con condizioni che dureranno diversi giorni. Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che un forte flusso atlantico sta investendo la zona, portando perturbazioni continue. Le temperature si abbasseranno e il cielo rimarrà coperto, con conseguente disagio per chi deve uscire di casa.

"La nuova settimana sarà caratterizzata da un intenso flusso atlantico, entro il quale si inseriranno diverse perturbazioni - spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo -. Primo fronte in transito tra lunedì e martedì con precipitazioni diffuse, seguite da una fase di stanca mercoledì pur in un contesto mediamente uggioso. Brevi schiarite giovedì ma entro sera nuova perturbazione con ulteriori precipitazioni in risalita dal Cuneese-Torinese verso i restanti settori, fino al Vco e novarese entro la notte su venerdì. Seguirà probabilmente una pausa in vista forse di una terza perturbazione in arrivo per il prossimo weekend (evoluzione comunque che necessiterà di ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale).

