Perché la nuova Unione dei risparmi e investimenti potrebbe rivelarsi controproducente per famiglie e imprese

In Europa si sta lavorando alla creazione di una nuova Unione dei risparmi e investimenti. L’obiettivo è rendere più efficiente l’uso delle grandi somme di denaro che famiglie e imprese hanno accumulato nel tempo. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che questa mossa potrebbe portare a problemi anziché benefici, creando difficoltà per chi ha bisogno di accesso ai fondi o rischi di instabilità. La questione resta aperta e ancora tutta da valutare.

di Enrico D’Elia e Mario Tiberi In Europa si sta finalizzando l’ “Unione dei risparmi e investimenti” per un migliore utilizzo delle ingenti risorse finanziarie accumulate dalle famiglie. L’approccio europeo prevede, tra l’altro, incentivi agli investimenti diretti delle famiglie nelle imprese, sull’esempio dei “Conti di risparmio e investimento” scandinavi, che peraltro ha soprattutto una valenza fiscale. Il presupposto è che i mercati finanziari funzionino in modo efficiente e che le famiglie siano in grado di gestire i propri risparmi meglio degli intermediari ai quali si affidano abitualmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

