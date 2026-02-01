Perché Boga alla Juve è la fine di un incubo | non gioca da due mesi cosa è successo dopo l'aggressione

Jeremie Boga non scende in campo da due mesi. La sua assenza alla Juventus non dipende da infortuni, ma da un grave trauma subito nell’ultima stagione al Nizza, dove è stato aggredito dai tifosi. La società non ha ancora deciso quando potrà tornare a giocare, mentre lui cerca di riprendersi da quella brutta esperienza.

Jeremie Boga alla Juventus senza giocare dal 30 novembre. Nessun infortunio, ma un grande trauma al Nizza dopo l'aggressione subita dai tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.it

