L’Inter non molla Moussa Diaby. Nonostante i due no dell’Al-Ittihad all’offerta di prestito con diritto di riscatto, i nerazzurri hanno deciso di tentare ancora. Chivu aspetta una risposta, convinta di poter convincere il club saudita a cedere l’esterno francese. La trattativa resta aperta, e i dirigenti sono pronti a giocare l’ultima carta.

Nuovo e ultimo rilancio dei nerazzurri per l’esterno dell’Al-Ittihad Non è finita per Moussa Diaby. Nonostante i due no dell’ Al-Ittihad all’offerta di prestito con diritto di riscatto, l’Inter è tornata alla carica per l’esterno franco-maliano. Lo riporta ‘Sky Sport’. Quello dei nerazzurri è probabilmente l’ultimo tentativo, quello in extremis provando a fare ancora leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi in nerazzurro. Per Diaby non è finita: la mossa dell’Inter, Chivu aspetta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Prestito con obbligo condizionato. Diaby ha già parlato con Chivu e vuole fortemente l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Per Diaby non è finita, ecco la mossa dell’Inter: Chivu aspetta

Approfondimenti su Diaby Inter

La trattativa tra l’Inter e Diaby riprende con forza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Diaby Inter

Argomenti discussi: Lo vedemmo in un video, e il Psg disse sì: Diaby, l'obiettivo dell'Inter, e il suo passato da Crotone; Inter, assalto a Diaby: c'è il sì del giocatore, serve quello dell'Al Ittihad; Inter, non solo Perisic: nel mirino Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad; L’Inter su Moussa Diaby: contatti con l’Al-Ittihad, la possibile formula per il trasferimento.

Per Jones all'Inter è una corsa contro il tempo. E Frattesi resta in bilicoMILANO - Oggi e domani, due giorni di trattative. E due sarebbero pure gli innesti che l’Inter vorrebbe regalare a Chivu. Più che il tempo, però, sono altre le complicazioni che ostacolano i piani ner ... corrieredellosport.it

Calciomercato Inter, Jones blocca Frattesi. Diaby, non trovato accordo sulla formulaL'affare per Diaby è praticamete saltato. L'Al-Hittihad dopo un periodo di riflessione sull'offerta dell'Inter non avrebbe. tuttomercatoweb.com

Pedullà - Diaby all’Inter non è finita. Semplicemente mai è iniziata seriamente (almeno fin qui, domani è un altro giorno…), ben oltre la ricerca di clickbait e le patetiche frasi “filtra fiducia”. Contenti di aver messo le pinze senza illudere la gente. L’unica operazi - facebook.com facebook

#Diaby all'Inter non è finita, semplicemente mai è iniziata seriamente: l'unica operazione che l'Inter ha portato avanti e chiuso senza ostacoli è quella per #Massolin Pedullà x.com