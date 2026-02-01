Pensioni più basse a marzo 2026 | l’effetto delle addizionali sull’importo finale

La questione delle pensioni torna sotto i riflettori. A marzo 2026, gli importi potrebbero essere più bassi a causa delle addizionali che influenzano l’assegno finale. Si discute di ipotesi di aumenti, di un eventuale taglio dell’Irpef e di arretrati che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. La situazione resta in bilico e i pensionati aspettano chiarimenti.

Si torna a parlare di pensioni tra ipotesi di aumenti, taglio dell’Irpef e possibili arretrati che potrebbero essere riconosciuti nei prossimi mesi. Tuttavia, accanto alle attese per gli adeguamenti previsti dalla legge di Bilancio, arriva una certezza meno incoraggiante per milioni di pensionati: il prossimo cedolino rischia di essere più leggero, a causa di un meccanismo fiscale che si ripete ogni anno. Altro che aumenti immediati: prima ancora di capire se e quando l’Inps caricherà eventuali arretrati, marzo segna l’avvio di una riduzione netta dell’assegno. A incidere non sono nuove tasse, ma il ritorno delle trattenute fiscali legate alle addizionali regionali e comunali, che vanno a sommarsi alle imposte già dovute.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Pensioni Marzo2026

Le pensioni delle donne risultano mediamente più basse del 26% rispetto a quelle degli uomini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

PENSIONI TUTTI I VERI AUMENTI IN ARRIVO NEL 2026 – ECCO QUALI SONO E QUANDO

Ultime notizie su Pensioni Marzo2026

Argomenti discussi: Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Tagli alle pensioni, importi in calo, ecco i penalizzati con assegni sempre più bassi; Inps, nuove pensioni delle donne ancora del 26% inferiori a quelle degli uomini; Pensioni, per le donne assegni più bassi di 380 euro rispetto agli uomini: colpa di carriere brevi e stipendi inferiori.

Pensioni più basse a marzo, quasi tutti sono a rischioPensioni, a marzo ci saranno gli aumenti? Non è ancora detto, quel che è certo è che tornano le addizionali Irpef in acconto per il 2026. Ecco quanto si paga. msn.com

Pensioni febbraio, soldi in più per moltissimi italiani: aumenti e arretrati. Cosa cambia e le cifre preciseLa manovra ha introdotto modifiche importanti nel calcolo della pensione netta, che si rifletteranno già nel cedolino di febbraio, in pagamento a partire, come detto, da lunedì 2 febbraio secondo il ... affaritaliani.it

Lo studio evidenzia forti divari sociali e di genere: le donne sono più longeve ma più fragili, penalizzate da carriere discontinue, pensioni basse e maggior rischio di isolamento e malattie croniche. Ecco cosa è emerso dall’indagine - facebook.com facebook