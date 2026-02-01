Penna foglio e responsabilità | l’essenza del giornalismo

Questa mattina, un giornalista ha sottolineato che il giornalismo non è solo un lavoro, ma una responsabilità. Durante un incontro pubblico, ha ricordato che il mestiere richiede impegno e attenzione, non semplici automatismi. La gente presente ha ascoltato con attenzione, consapevole dell'importanza di un'informazione corretta e seria.

Il giornalismo non è soltanto una professione né può essere ridotto a un mestiere regolato da automatismi. Per molti, forse per i più autentici, è prima di tutto una passione profonda, una vocazione che nasce dal bisogno di comprendere e raccontare la realtà con onestà intellettuale. Ed è proprio questa passione, quando è vera, a imporre rigore, studio e rispetto per la parola scritta e parlata. Fare giornalismo, anche in forma pubblicistica, significa esercitare un’attenzione costante alla lingua, alla sintassi, alla grammatica, alla precisione dei termini. La penna e il foglio, reali o metaforici,non sono strumenti nostalgici, ma luoghi di riflessione: è lì che il pensiero prende forma, che le parole vengono pesate, che il contenuto si chiarisce prima ancora di essere esposto, che ciò che vogliamo comunicare assume carattere.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

La Notte Bianconera di Cesena riunisce oltre 500 tifosi nel centro fieristico, celebrando la passione e l'entusiasmo per il Cavalluccio.

Scrivere non è solo produrre parole, ma assumersi la responsabilità di ogni gesto, di ogni scelta. La precisione, il gusto, l'ironia, e soprattutto il giudizio: questi sono gli strumenti che ...

