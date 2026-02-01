Pd Salerno l’elezione di Coscia tra unità da mantenere e sfide decisive

Durante il congresso di Nocera Superiore, Giovanni Coscia è stato eletto all’unanimità nuovo segretario provinciale del Pd di Salerno. La nomina chiude ufficialmente il ciclo di Vincenzo Luciano, ma dietro il sorriso generale si nascondono tensioni e sfide politiche ancora da affrontare. La scelta di Coscia segna un cambio di passo, anche se il partito dovrà affrontare le divisioni e le questioni aperte per rafforzarsi sul territorio.

L'elezione unanime di Giovanni Coscia a segretario provinciale del Partito Democratico segna ufficialmente la chiusura della fase guidata da Vincenzo Luciano, ma dietro il clima disteso del congresso di Nocera Superiore si leggono dinamiche politiche più profonde. La convergenza sul nome di Coscia viene percepita come una figura di sintesi, capace di tenere insieme territori e sensibilità diverse in un partito che negli ultimi anni ha spesso faticato a trovare una linea unitaria.

