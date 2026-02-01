Paz la prova del nove Douvikas in dubbio Como cambia attacco

Oggi alle 15 al Sinigaglia si gioca una partita speciale. È il derby tra Como e Atalanta, ma con un twist in più: in palio c’è l’Europa. I tifosi sono già in fermento, e il clima si annuncia infuocato. La squadra di casa spera di fare bene, anche se Douvikas è in dubbio. La sfida si preannuncia aperta, e il risultato potrebbe cambiare molto in questa fase di campionato.

Non è mai capitato un derby con in palio l' Europa, fra Como e Atalanta. Per questo il Sinigaglia sarà molto caldo, oggi alle 15, proprio come chiede Cesc Fabregas. "Voglio la spinta dei tifosi. Io dalla panchina li sento, il nostro pubblico ci aiuta. Dobbiamo fare la partita perfetta", dice alla vigilia. Sono le premesse di un incontro spettacolare. In caso di vittoria, i lariani andrebbero in fuga rispetto ai bergamaschi, già oggi a -5. Fabregas riflette sulle scelte: la iniziale del Como gira tutta intorno alle condizioni di Douvikas, che durante la partita di Coppa Italia ha subito una distorsione alla caviglia.

