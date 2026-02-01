Paura sul bus banda di ragazzi molesta i passeggeri e spacca il vetro della portiera a martellate

Una notte di paura sul bus di linea in via del Trullo. Poco dopo l’una, alcuni ragazzi hanno iniziato a molestare i passeggeri e poi hanno rotto il vetro della portiera con un martello. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno fermato i giovani, mentre i passeggeri si sono spaventati. L’incidente si è verificato all’incrocio con via Campagnatico, creando scompiglio tra chi era a bordo.

Costretto a interrompere la corsa in via del Trullo l'autista ha chiamato i carabinieri. Caccia alla gang Paura su un bus di linea in transito al Trullo. Questa notte, poco dopo l'1:00, i carabinieri della locale stazione di Roma Trullo sono intervenuti in via del Trullo all'incrocio con via Campagnatico, a seguito di un grave atto vandalico ai danni di un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito dai militari, un gruppo di giovani a bordo della linea 711 ha seminato il panico tra i passeggeri: uno dei componenti della banda, dopo aver asportato il martelletto di emergenza in dotazione al mezzo, ha colpito ripetutamente la porta posteriore mandando il vetro in frantumi.

