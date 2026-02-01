Passerella di via Battisti Via ai lavori

Questa mattina sono partiti i lavori di ripristino della passerella sopraelevata di via Battisti, danneggiata il 27 ottobre da un mezzo che stava posando la fibra ottica. Le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza la struttura e ripristinare la viabilità pedonale il prima possibile. La passerella, molto usata dai residenti, resterà chiusa fino al completamento degli interventi.

Il 27 ottobre fu "centrata" da un mezzo d'opera per la posa della fibra ottica, al via i lavori di ripristino della passerella sopraelevata del Comune. I danni, come le perizie certificarono, riguardarono esclusivamente la parte esterna e le coperture, e furono da subito escluse problematiche di tipo strutturale. Il manufatto a vetri, che collega la parte storica del Comune con l'edificio nuovo, è sempre rimasto fruibile. Dal giorno dell'incidente, che si verificò nelle primissime ore del mattino, è invece rimasta chiusa al traffico e ai pedoni la via Cesare Battisti su cui la passerella affaccia, con ovvi disagi.

