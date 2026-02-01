Pasquali | Elezioni sicurezza e sanità decisive

La corsa alle elezioni in riviera si avvicina e già si fanno sentire le prime discussioni sui temi chiave. I candidati si preparano a confrontarsi su sicurezza e sanità, due argomenti che diventeranno centrali nella campagna. La lista dei nomi noti e meno noti si allunga, mentre i cittadini si chiedono cosa cambierà nei prossimi mesi. La sfida è aperta e le elezioni promettono di portare sorprese.

Sarà come al solito una ridda di volti noti e meno noti, la tornata delle elezioni amministrative che si svolgeranno in riviera da qui a qualche mese. Mentre alcuni gruppi stanno tuttora montando le impalcature per una solida alleanza, altri hanno già iniziato incontri con i cittadini per capirne le esigenze. In tutto ciò, ovviamente, c'è anche chi ha le idee già chiare: un esempio, in tal senso, è quello di Umberto Pasquali. Socialista per autodefinizione, perno della maggioranza che ha portato al successo Antonio Spazzafumo, il consigliere del gruppo misto conferma la propria vicinanza all'ex primo cittadino, dettando in parte la linea da seguire in temi chiave, come il turismo e la sanità.

