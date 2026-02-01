La partita tra Como e Atalanta si è chiusa senza gol, con il risultato che lascia l’amaro in bocca a entrambe le tifoserie. Nel finale, un errore di Paz ha rischiato di cambiare le sorti dell’incontro, ma alla fine le due squadre si sono accontentate di un punto a testa in una gara combattuta e tirata.

Il derby lombardo tra Como e Atalanta si è concluso senza reti, con un epilogo che ha scosso i tifosi di entrambe le squadre. Il risultato finale, 0-0, è stato deciso da un errore clamoroso nel minuto 97: Nico Paz, calciatore del Como, ha fallito un rigore che poteva portare i padroni di casa al vantaggio. Il penalty è stato assegnato dopo un’azione di varie ripetizioni in campo, con l’arbitro che ha deciso in favore del Como dopo l’analisi con l’on field review, per un fallo di mano di Scalvini in area. Il tiro di Paz, da posizione centrale, è stato bloccato da Gianluca Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, che ha compiuto una delle parate più decisive della sua stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Partita senza reti: Como e Atalanta si dividono il punto in un incontro tirato, con errore decisivo di Paz sul finale

Approfondimenti su Como Atalanta

L’Atalanta ferma il Como in un pareggio che sa di battaglia.

Una sfida equilibrata senza reti né molte occasioni, che permette al Pienza di ottenere un punto prezioso sul campo del Fiesole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Como Atalanta

Argomenti discussi: Como-Torino 6-0, granata travolti e Fabregas vola al quinto posto; Serie A: il Como stravince col Torino, il Cagliari si aggiudica lo scontro con la Fiorentina e Lecce-Lazio termina senza reti; Capolavoro di Polli, l'Inter vince in rimonta!; Torino-Lecce, numeri e curiosità.

Como–Atalanta, pari senza reti: Carnesecchi eroe, il Var e il rigore negano la vittoria ai larianiContrariamente a quanto dice il risultato, la partita è stata tutt’altro che noiosa, con il primo colpo di scena arrivato al minuto 8’, quando Ahanor colpisce sul volto Perrone al termine di un battib ... ilnapolionline.com

Quando si gioca Como - Atalanta?Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Atalanta: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

0 | la seconda partita senza reti della giornata può risultare determinante in chiave Scudetto: domani il Tre Fiori potrà portarsi a +5 sulla Virtus, seconda in classifica, e fermata dal Cosmos sullo 0-0. fsgc.sm/it/notizia/cam… #CampionatoSammarinese #DA x.com

Termina a reti inviolate la sfida valida per l’ultima partita del girone di coppa regione. Vista la poca importanza per la classifica e l’avvicinarsi degli impegni di campionato, entrambe le squadre si presentano rimaneggiate la la partita si rivela in ugual modo gra - facebook.com facebook