Parma-Juventus Spalletti punta un posto Champions | il pronostico

La Juventus torna in campo dopo la sfida di Monaco e punta a conquistare tre punti al Tardini. Spalletti sa che questa partita può fare la differenza per ottenere un posto in Champions. La squadra bianconera vuole continuare la sua corsa e mettere pressione alle concorrenti. I giocatori sono pronti a scendere in campo e dimostrare di avere le carte in regola per vincere.

Archiviata la trasferta di Monaco, la squadra bianconera cercherà al Tardini di proseguire la sua marcia verso il quarto posto, Il pareggio di Monaco in Champions ha dato la certezza matematica alla Juventus di fare il playoff Champions (contro il Galatasaray) per puntare agli ottavi di finale nel tabellone diretto. Ora Spalletti è atteso da un'altra trasferta al Tardini dove cercherà un successo che lo spinga al quarto posto. Scopriamo pronostico e quote di Parma-Juventus in programma domenica 1 febbraio alle ore 20.45. La squadra di Spalletti arriva dalla clamorosa vittoria contro il Napoli (3-0) che le ha consentito di arrivare a un solo punto dai campioni d'Italia alla vigilia della ventitreesima giornata di campionato.

