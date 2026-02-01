Parma-Juventus LE ULTIME | Difesa a quattro Troilo torna in panchina

Stasera il Parma affronta la Juventus al Tardini alle 20.45. Dopo diverse partite, Cuesta torna in difesa e si sistema in linea a quattro. La squadra di Troilo, che torna in panchina, cerca punti importanti in casa. La partita promette battaglia, con i padroni di casa pronti a mettere in difficoltà i bianconeri.

Per la sfida alla Juventus, in programma al Tardini alle 20.45, Carlos Cuesta torna alla difesa a quattro. L'allenatore spagnolo, dopo il 4-0 subito a Bergamo per mano dell'Atalanta, ha in mente di ritrovare compattezza e solidità, come ha detto in conferenza stampa. Per questo davanti a Corvi, dovrebbe rivedersi la coppia di centrali composta da Delprato e Circati. A destra Britschgi, a sinistra Valeri, tra quelli che alla New Balance Arena non era al 100%. Cuesta dovrebbe rinunciare a Troilo, con l'argentino che dovrebbe accomodarsi in panchina. In mezzo al campo il nodo da sciogliere è legato attorno alla presenza di Nicolussi Caviglia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nell’attesa di Atalanta-Parma, si osservano alcune novità nelle scelte arbitrali e nelle formazioni.

Parma - Juventus Serie 1 - 2 (Serie A 2005-06, 5. giornata)

