Parma-Juventus le probabili formazioni della partita di Serie A

Domenica sera al Tardini di Parma si sfidano Parma e Juventus, in un match che può decidere molto in chiave classifica. La Juventus arriva da un pareggio in Champions contro il Monaco e cerca punti importanti in campionato. Il Parma vuole sfruttare il fattore casa e allontanarsi dalla zona pericolo. La partita inizia alle 20.45 e i tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre.

Domenica alle 20.45, al Tardini di Parma, si gioca la sfida di Serie A tra il Parma e la Juventus, in un match che si colloca al centro dell’attenzione dopo il pareggio in Champions League ottenuto dalla Vecchia Signora contro il Monaco. La partita rappresenta un test importante per entrambe le squadre: il Parma, in cerca di punti per consolidare la propria posizione in classifica, affronta una Juventus in ripresa dopo un periodo di incertezze, con Luciano Spalletti che torna a sperimentare con un assetto difensivo a quattro, un cambio di rotta rispetto alle ultime uscite. Il tecnico bianconero ha deciso di affidare il ruolo di portiere a Michele Di Gregorio, che torna in campo dopo un periodo di inattività, confermando la scelta di una difesa a quattro con Kalulu al fianco di Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre Andrea Cambiaso si affianca a sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A Approfondimenti su Parma Juventus Parma vs Juventus, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Domani sera si gioca Parma contro Juventus, una sfida importante per la ventitreesima giornata di Serie A. Serie C | Livorno-Juventus Next Gen, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, dobbiamo sfruttare le nostre armi" Analisi delle probabili formazioni di Livorno-Juventus Next Gen, incontro valido per la Serie C. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. GENOA - JUVENTUS | ANALISI TATTICA E PROBABILE FORMAZIONE Ultime notizie su Parma Juventus Argomenti discussi: Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Parma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Parma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrino, Oristanio, Bremer, Conceiçao e Miretti; Parma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le probabili formazioni di Parma-Juventus (Serie A)Le possibili scelte di Cuesta e di Spalletti per il posticipo domenicale della ventitreesima giornata. msn.com Probabili formazioni Parma Juve, il tecnico toscano rilancia i titolarissimi dopo il turnover in Champions: ecco l’undici scelto per la sfida del TardiniProbabili formazioni Parma Juve, il tecnico toscano rilancia i titolarissimi dopo il turnover in Champions: ecco l’undici scelto per la sfida del Tardini La marcia della Juventus in campionato fa tapp ... juventusnews24.com Mirko Nicolino. . La vigilia di #parma vs #juventus: #spalletti parla chiaro, la probabile formazione bianconera e le ultime di #mercato - facebook.com facebook #Parma- #Juventus, i convocati di Spalletti: c’è #JoaoMario x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.