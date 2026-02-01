Parma-Juventus le pagelle | Bremer gigante David trascinante
La Juventus batte il Parma 4-1 al Tardini e si prende tre punti importanti in campionato. Bremer si fa notare come il migliore in campo, mentre David corre e crea molte occasioni per i bianconeri. I tre punti rafforzano le ambizioni della squadra di Allegri, che ora guarda con più fiducia al resto della stagione.
La Juventus impone legge al Tardini e supera il Parma 4-1 nella 23ª giornata di Serie A, confermando ambizioni e continuità. Gara indirizzata dall’intensità bianconera e chiusa da una prova di forza collettiva, con individualità che fanno la differenza. Di seguito, le pagelle del match. Juventus, dominio e personalità. Michele Di Gregorio 6,5 Sempre attento, trasmette sicurezza al reparto e si fa trovare pronto quando il Parma prova ad affacciarsi. Buona anche la gestione coi piedi. Pierre Kalulu 7 Una delle migliori uscite stagionali: spinge con continuità, è lucido nelle scelte e firma l’assist per McKennie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?
La Juventus vola sul campo del Parma e ottiene una vittoria netta con il punteggio di 4-1.
Juve, le ultime verso il Parma: torna David dal 1'. Possibile turno di riposo per Bremer
Questa sera la Juventus affronta il Parma in una partita che si presenta importante.
