Alle 15 al Tardini si gioca Parma-Juventus, ultima partita della giornata di Serie A. La Juve si affida a David in attacco, pronto a portare punti importanti. I tifosi aspettano di vedere se i bianconeri riescono a conquistare la vittoria in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta, mentre le formazioni ufficiali vengono annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Parma, 1 febbraio 2026 - Si chiude al Tardini il programma della domenica della 23ª giornata di Serie A. Il Parma, dopo i pareggi senza gol contro Napoli e Genoa, ha perso 4-0 a Bergamo con l'Atalanta rimanendo nel gruppone delle squadre a rischio. La Juventus, invece, arriva galvanizzata dalla vittoria contro il Napoli e cerca il bis per provare a scalare posizioni in classifica. I precedenti. Il Parma ha perso 11 delle ultime 17 partite (2V, 4N) di Serie A giocate contro la Juventus; nel periodo (dalla stagione 20112012), solo contro Lazio (12) e Roma (13) gli emiliani hanno incassato più sconfitte nel massimo torneo (11 anche contro l’Atalanta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Juventus, David guida l’attacco bianconero. Probabili formazioni, orario e dove vedere la gara

