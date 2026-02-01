Parma-Juventus 1-4 | David per il poker

La Juventus inizia subito forte e domina la partita dal primo minuto. I bianconeri mettono sotto pressione il Parma, costringendo i padroni di casa a difendersi nella propria metà campo. Dopo pochi minuti, i torinesi trovano il vantaggio e poi dilagano, con David che segna un poker di gol. La partita si mette subito in discesa per la Juventus, che controlla senza troppi problemi.

Crociati troppo morbidi, Conceicao ha troppa libertà di sfondare a sinistra. Il suo tiro, non irresistibile, viene deviato goffamente da Corvi. Il canadese è lì e appoggia comodamente in rete L’avvio di partita è tutto di marca bianconera, come era prevedibile. La furia della Juventus costringe i ragazzi di Carlos Cuesta a starsene rintanati nella propria metà campo. Delprato e compagni provano timidamente ad affacciarsi nel recinto della vecchia signora, ma l’approccio è di quelli timidi, poco convinti. Perché Oristanio, un paio di volte, avrebbe pure l’occasione di colpire, ma i suoi tentativi sono carezze morbide, non fanno neanche il solletico alla difesa della Juve che intanto preme forte sull’acceleratore e, se dopo un quarto d’ora è avanti solo per 1-0, è perché Corvi e la traversa l'hanno stoppata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Juventus batte il Parma con un netto 4-1 e conquista tre punti importanti in trasferta.

La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Parma nel posticipo della 23ª giornata di Serie A.

Al 54' Parma-JUVENTUS 1-3. Rete di Bremer. Schema su punizione della Juventus: colpo di testa di McKennie che centra la traversa, poi tentativo di tap-in di David e deviazione finale di Bremer sulla

La diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

La #Juventus la sblocca su palla inattiva grazie a uno stacco imperioso di #Bremer che porta i bianconeri avanti contro il #Parma. Un colpo di testa magistrale permette alla #Juve di sbloccare il match e portarsi in vantaggio nella sfida contro il #Parma.