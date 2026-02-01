Parma-Juventus 1-3 | Bremer per il tris

La Juventus prende subito il controllo del campo e mette sotto pressione il Parma. Al primo minuto, Bremer segna il suo secondo gol stagionale e porta avanti i bianconeri. La squadra di Allegri domina nel primo tempo, mentre i padroni di casa faticano a reagire. Alla fine, i piemontesi chiudono la partita sul 3-1 con un’altra rete di Bremer e consolidano la loro posizione in classifica.

L’avvio di partita è tutto di marca bianconera, come era prevedibile. La furia della Juventus costringe i ragazzi di Carlos Cuesta a starsene rintanati nella propria metà campo. Delprato e compagni provano timidamente ad affacciarsi nel recinto della vecchia signora, ma l’approccio è di quelli timidi, poco convinti. Perché Oristanio, un paio di volte, avrebbe pure l’occasione di colpire, ma i suoi tentativi sono carezze morbide, non fanno neanche il solletico alla difesa della Juve che intanto preme forte sull’acceleratore e, se dopo un quarto d’ora è avanti solo per 1-0, è perché Corvi e la traversa l'hanno stoppata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera.

Questa sera il match tra Parma e Juventus si gioca al Tardini alle 20.

