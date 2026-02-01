Parma-Juventus 0-2 | Raddoppia McKennie ci prova Oristanio
La Juventus prende subito in mano la partita e segna il secondo gol con McKennie. I bianconeri dominano il campo fin dai primi minuti, costringendo il Parma a difendersi nella propria metà campo. Oristanio prova a riprendere l’inerzia, ma senza successo. La gara si mantiene sulla stessa linea, con la Juventus in controllo.
L’avvio di partita è tutto di marca bianconera, come era prevedibile. La furia della Juventus costringe i ragazzi di Carlos Cuesta a starsene rintanati nella propria metà campo. Delprato e compagni provano timidamente ad affacciarsi nel recinto della vecchia signora, ma l’approccio è di quelli timidi, poco convinti. Perché Oristanio, un paio di volte, avrebbe pure l’occasione di colpire, ma i suoi tentativi sono carezze morbide, non fanno neanche il solletico alla difesa della Juve che intanto preme forte sull’acceleratore e, se dopo un quarto d’ora è avanti solo per 1-0, è perché Corvi e la traversa l'hanno stoppata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
