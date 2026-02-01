Parla il poliziotto aggredito a Torino | Sto bene ho fatto il mio dovere Meloni | È tentato omicidio

Il poliziotto Alessandro Calista, rimasto ferito durante le proteste a Torino, si è presentato all’ospedale Le Molinette per rassicurare sulla sua condizione. “Sto bene, ho fatto il mio dovere”, ha detto, senza nascondere la sua determinazione. L’aggressione, avvenuta mentre tentava di mantenere l’ordine, ha suscitato molte polemiche. La premier Meloni ha definito l’accaduto come un tentato omicidio, alimentando il dibattito sulla violenza nelle manifestazioni.

Il poliziotto Alessandro Calista ha parlato dall'ospedale Le Molinette nel quale è stato ricoverato dopo l'aggressione da parte dei manifestanti durante le proteste per Askatasuna. "Sto bene, grazie a tutti per la vicinanza. Ho fatto solo il mio dovere". Crosetto: "Manifestanti si comportano da terroristi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il poliziotto Alessandro Calista è stato colpito a martellate durante le proteste per Askatasuna.

Un poliziotto finisce in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito a Torino.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a TorinoOriginario di Pescara, 29 anni, ha un figlio piccolo. L’agente del reparto Mobile di Padova era in servizio al corteo per Askatasuna. Accerchiato dai black bloc e salvato dall’intervento dei colleghi ... quotidiano.net

Il racconto del poliziotto aggredito a Torino, da solo contro i black bloc: Il casco è volato via, mi proteggevo la testa. Il ‘grazie’ ai colleghiA salvarlo sono stati i suoi colleghi intervenuti per proteggerlo dopo infiniti attimi di pestaggio. Ora Alessandro Calista, 29 anni, il poliziotto pestato brutalmente con calci, pugni, e oggetti di ... ilriformista.it

Dopo quello che è successo ieri a Torino parla il poliziotto aggredito "Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero, ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, - facebook.com facebook

Un primo bilancio parla di 11 agenti della polizia feriti durante gli scontri a Torino. Al momento in tutto si contano 33 feriti. Il poliziotto colpito a martellate non risulta in gravi condizioni, con contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra. x.com