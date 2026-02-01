Paris dopo il 2° posto | Ecco dove posso migliorare E a Odermatt ho detto

Dominik Paris analizza la sua prestazione dopo aver conquistato il secondo posto nella discesa di Crans Montana, l’ultima gara prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Il campione italiano ha detto che c’è ancora margine di miglioramento e ha già parlato con Odermatt, che ha vinto. Ora si concentra per perfezionarsi in vista delle Olimpiadi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.