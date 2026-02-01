Paris dopo il 2° posto | Ecco dove posso migliorare E a Odermatt ho detto
Dominik Paris analizza la sua prestazione dopo aver conquistato il secondo posto nella discesa di Crans Montana, l’ultima gara prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Il campione italiano ha detto che c’è ancora margine di miglioramento e ha già parlato con Odermatt, che ha vinto. Ora si concentra per perfezionarsi in vista delle Olimpiadi.
Le parole di Dominik Paris dopo il secondo posto centrato nella discesa di Crans Montana, l'ultima prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. L'azzurro ha chiuso dietro allo svizzero Von Allmen e davanti al rivale Marco Odermatt, appena giù dal podio.?(Credits: Fisi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Crans-Montana, Dominik Paris dopo il 2° posto: Gara non perfetta, ma meglio di tante altre. Alliod al settimo cielo: Sono esploso di gioiaCOPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2025/2026 - Quattro italiani in top ten nella discesa di Crans-Montana a dare battaglia - sportivamente - alla Svizzera. eurosport.it
Le parole di Dominik Paris dopo il secondo posto nella discesa di Crans Montana. #wearefisi - facebook.com facebook
