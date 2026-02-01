Papa Leone XIV | tensioni tra USA e Cuba no ad azioni che aggravino le sofferenze del popolo cubano

Dopo l’Angelus, Papa Leone XIV ha manifestato preoccupazione per le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cuba. Il Papa ha messo in guardia da qualsiasi azione che possa peggiorare la situazione e aggravare le sofferenze del popolo cubano.

Al termine della preghiera dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso profonda preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Il Pontefice ha richiamato l'attenzione sulla necessità di favorire il dialogo e prevenire azioni che possano incrementare le difficoltà dei cubani. Nei giorni scorsi, il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo minacciando dazi ai Paesi che forniscono petrolio all'isola caraibica, una mossa che ha accentuato le tensioni diplomatiche. Papa Leone XIV ha dichiarato: "Ho ricevuto con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti.

Il papa Leone XIV ha detto di essere preoccupato per le tensioni cresciute tra Stati Uniti e Cuba.

