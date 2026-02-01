Il papa Leone XIV ha detto di essere preoccupato per le tensioni cresciute tra Stati Uniti e Cuba. Lo ha dichiarato durante l’udienza generale di mercoledì 31 gennaio nel Cortile di San Damaso. Leone XIV ha chiesto di ridurre i conflitti e di cercare una soluzione pacifica, senza usare parole troppo complesse. La sua voce si è unita a quella di chi chiede calma e dialogo tra le due nazioni.

Il papa Leone XIV ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Cuba, in un discorso pronunciato durante l’udienza generale di mercoledì 31 gennaio 2026, tenutasi nel Cortile di San Damaso. Il pontefice, nel suo intervento, ha sottolineato la crescente instabilità nella regione caraibica, mettendo in evidenza il rischio di una crisi diplomatica che potrebbe avere ripercussioni globali. Non ha fatto riferimento diretto a specifiche azioni, ma ha evidenziato il deterioramento delle relazioni bilaterali, in particolare in seguito a nuove misure restrittive imposte dagli Stati Uniti, tra cui il rafforzamento del blocco commerciale e l’espulsione di diplomatici cubani da Washington. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV: “Preoccupato per tensioni Usa-Cuba”

Approfondimenti su Papa Leone XIV Usa Cuba

Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri istituzionali con Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, in un momento cruciale per la situazione in Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Papa Leone XIV Usa Cuba

Argomenti discussi: Papa Leone XIV in Africa nel 2026. Confermate le tappe in Angola e Guinea Equatoriale; L’Alto Commissario dell’UNHCR Barham Salih incontra Sua Santità Papa Leone XIV; Intelligenza artificiale, l’appello di Papa Leone XIV: Non è un oracolo né un’amica; Papa Leone XIV: Il volto e la voce sono tratti unici, distintivi, di ogni persona; sono l’elemento costitutivo di ogni incontro.

Intelligenza artificiale, Papa: Non è un'amica o un oracolo, attenzione a chatbot troppo affettuosiFermiamo la deriva antropomorfica, non seppelliamo i talenti . E’ l’appello di Papa Leone XIV nel messaggio in occasione della LX Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo ‘Custodir ... adnkronos.com

Papa Leone XIV all'Angelus: Gesù illumina il senso della storiaFinalmente il sole spelende su Roma. E così, grazie anche a una temperatura gradevole, i fedeli si addensano nella piazza di San Pietro. Tantissimi, come ogni domenica. E’ il momento dell’Angelus. Pap ... acistampa.com

EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook

Ci scrive Papa Leone XIV: “Auguro al Foglio di essere sempre animato da questo desiderio di costruire un futuro fatto di incontri e non di scontri, e di difendere così la bellezza delle nostre vite” x.com