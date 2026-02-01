Papa Leone XIV | Ogni giorno si registrano vittime civili di azioni armate

Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per le continue vittime civili causate da azioni armate, sottolineando come ogni giorno si registrino vittime innocenti. Il Papa ha anche commentato le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cuba, evidenziando la difficile situazione che coinvolge molte persone.

Papa Leone XIV preoccupato per le crescenti tensioni tra Usa e Cuba e per le vittime civili di azioni armate. Questo secondo riferimento potrebbe sempre essere legato a Washington e alla violenta repressione messa in atto dagli agenti federali dell’ICE. “Ho ricevuto con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e Stati Uniti. Due Paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo per evitare la violenza”, ha detto il Pontefice nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro. “Oggi in Italia ricorre la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano i familiari delle vittime dell’incendio di Crans-Montana.

Dopo l’Angelus, Papa Leone XIV ha manifestato preoccupazione per le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cuba.

Papa Leone XIV incontra il Cammino Neocatecumenale

