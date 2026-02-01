Papa | auspico tregua per la pace in occasione Giochi Milano-Cortina

Il Papa ha fatto un appello alla pace, chiedendo una tregua in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Ha invitato tutti a mettere da parte le tensioni e a godersi questa grande manifestazione sportiva, che inizia venerdì prossimo.

Il Papa ha lanciato un appello alla pace in occasione dell’avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, in programma per venerdì prossimo. Nel suo discorso dopo l’Angelus, celebrato in piazza San Pietro, il Pontefice ha sottolineato il valore simbolico delle Olimpiadi come momento di incontro tra i popoli, un’occasione per rinnovare il desiderio di convivenza e dialogo. Ha rivolto i suoi auguri agli organizzatori, agli atleti e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di un evento che, oltre a valorizzare le eccellenze sportive, può diventare un segno di unità. Il richiamo alla tregua olimpica, antica tradizione che risale ai tempi della Grecia antica, non è solo un riferimento storico ma un invito concreto a chi detiene potere e responsabilità politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

