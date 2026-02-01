Paolo Mendico la rabbia dei genitori | Preside e vicepreside sono entrambe mamme come fanno a guardare in faccia i propri figli?

I genitori di Paolo Mendico hanno espresso tutta la loro rabbia e dolore, accusando la scuola di non aver fatto abbastanza per aiutare il loro figlio. Simonetta e Giuseppe Mendico hanno raccontato a Verissimo come il loro ragazzo, solo 14 anni, si sia tolto la vita lo scorso settembre, pochi giorni prima dell’inizio della scuola, nella loro casa di Santi Cosma e Damiano. La loro voce si fa sentire forte, chiedendo risposte e spiegazioni su cosa sia andato storto.

Un racconto straziante, che restituisce tutto il dolore di Simonetta e Giuseppe Mendico, ospiti oggi – sabato 31 gennaio – a Verissimo per parlare del figlio Paolo, che lo scorso settembre si è tolto la vita a soli 14 anni, alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. « Questa morte si poteva evitare, nostro figlio non se lo meritava», raccontano i genitori. «Paolo era un ragazzino sensibilissimo, dolce, umano, empatico. Amava la vita, aveva fantasia e creatività». Era appassionato «di musica e di pesca» e «aveva interessi semplici e autentici, e una capacità speciale di entrare in sintonia con gli altri».🔗 Leggi su Open.online

I genitori di Paolo Mendico, il 14enne di Latina morto in circostanze ancora da chiarire, sono sconvolti.

Gina Antonetti, preside dell’Iti «Antonio Pacinotti» di Fondi, è stata sospesa per tre giorni.

