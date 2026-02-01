Paolo Campolo | ‘Con me c’era Jacques Moretti’ il racconto choc dell’eroe di Crans-Montana a Verissimo

Paolo Campolo racconta cosa è successo quella notte a Crans-Montana. A Verissimo, l’uomo spiega di essere stato con Jacques Moretti e ricorda i momenti drammatici di quella tragedia che ha scioccato tutta Europa. La puntata della domenica porta di nuovo sotto i riflettori un evento che ha lasciato il segno.

A Verissimo il papà eroe della tragica notte di Crans Montana. Torna il talk show della domenica e Silvia Toffanin accende ancora una volta i riflettori su una tragedia che ha sconvolto l’Europa. A Verissimo, nella puntata del 1° febbraio 2026, uno degli ospiti più attesi è Paolo Campolo, l’uomo diventato simbolo del coraggio durante l’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone e lasciato 115 feriti, in gran parte giovanissimi. La notte dell’incendio: “Ho aperto la porta con Jacques Moretti?”. Campolo, 55 anni, analista finanziario italiano con cittadinanza svizzera, viveva una vita tranquilla tra sci, famiglia e lavoro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paolo Campolo: ‘Con me c’era Jacques Moretti’, il racconto choc dell’eroe di Crans-Montana a Verissimo Approfondimenti su Crans Montana Verissimo, il racconto shock dell’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo: “È andata così” Questa mattina, Paolo Campolo ha raccontato a Verissimo cosa è successo quella notte a Crans-Montana. Verissimo: oltre a Conti, arrivano Samira Lui, Fabio Fognini e l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo Il weekend di Canale 5 si riaccende con due nuove puntate di Verissimo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Crans-Montana, ecco tutte le bugie dei Moretti: un super-testimone smentisce il loro racconto; Crans Montana, i pannelli rotti del soffitto tenuti con le stecche da biliardo: le immagini dal Constellation VIDEO; Gli ospiti di Verissimo del 31 gennaio e dell'1 febbraio; Crans-Montana, già nel 2024 un incendio a Le Constellation provocato dai bengala sullo champagne come a Capodanno. Paolo Campolo: «Sono entrato nel locale con un altro uomo, forse era Moretti. Abbiamo calpestato qualcuno per salvare i ragazzi»Torna il tanto atteso talk show della domenica con Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 1 febbraio ... msn.com L'eroe di Crans-Montana Paolo Campolo denuncia i ritardi e le carenze nei soccorsi: il racconto shockIl 55enne Paolo Campolo ha raccontato i drammatici momenti del suo arrivo a Le Constellations, denunciando gravi ritardi nei soccorsi a Crans-Montana ... virgilio.it Il racconto di Paolo Campolo la notte della tragedia di Crans-Montana - facebook.com facebook Lui è Paolo Campolo. La figlia era già fuori dal locale. Ha sfondato una porta e a mani nude ha tirato fuori dal locale, invaso da fiamme e fumo una decina di ragazzi, alcuni coscienti , altri no. Grazie Paolo #CransMontana x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.